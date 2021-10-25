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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da engellilere yönelik e-kpss kursu

İHA

Şanlıurfa’da engellilere yönelik e-kpss kursu

Şanlıurfa'da Haliliye İlçe Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlanan engelli bireyler için ücretsiz kurs açtı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın engelli bireylere yönelik ‘Her alanda pozitif ayrımcılık’ ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Engellilere yönelik yaptığı pozitif ayrımcılıklarla ilklere imza atan Haliliye Belediyesi, sınavlara hazırlanan engelli memur adaylarını da unutmadı. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği halinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) hazırlanan engelli memur adayları için hazırlık kursu başlattı.
Kursa en az yüzde 40 ile üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları faydalanabilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde Türkçe, Matematik, Tarih, Vatandaşlık, Coğrafya dersleri veriliyor. Eğitim kursuna katılan engelli bireyler ise verilen olanaklar için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

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