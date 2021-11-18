Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı, adliyeye sevk edildi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 'terör örgütü PKK/YPG'ye üye olma' suçundan gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu şarkıcı Ömer Süleyman'ı dün operasyonla yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ömer Süleyman, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Burada sorgulanan Süleyman, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-11-18 14:50:05
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