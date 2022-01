Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden eğitime büyük destek

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilinde gençlerin eğitimine büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Kütüphanesi açılış için gün sayıyor.

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da eğitime yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ilçelerdeki gençlerin geleceğinin şekilleneceği kütüphanelerin yapılması talimatı ile başlatılan Hilvan İlçe Kütüphanesi tamamlandı. Üniversiteye hazırlanan, kitap okumak için sessiz, ferah bir ortam arayan gençlerin ihtiyaçlarına her açıdan destek sunacak Hilvan Kütüphanesi'nde her şey titizlikle tasarlanarak proje hayata geçirildi. Resmi açılış için gün sayan kütüphaneden faydalanmak isteyen gençlerin ilgi gösterdiği Hilvan Kütüphanesi, gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasında da büyük rol oynayacak.

İki katlı olarak inşa edilen kütüphanenin iç tasarımı da ders çalışmaya gelecek vatandaşlar için özel olarak dizayn edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün “Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır” sözü ışığında Şanlıurfa’da gençlerin eğitimlerine yatırımlar her geçen gün daha da artıyor. Kütüphane içerisinde gençlerin faydalanacağı alanların yanında çocuk kütüphanesi de yer alıyor.

Geleceğin teminatı gençlerin eğitimlerine büyük oranda katkı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan kütüphanenin çevresinde ayrıca 12 dönümlük alanda Kent Park çalışması başlatıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Hilvan İlçe Kütüphanesi'nin açılışının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

