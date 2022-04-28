Şanlıurfa’da atık piller geri dönüşüme kazandırıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen geri dönüşüm projesiyle okullarda toplanan atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmalarıyla doğaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile işbirliği içinde yürütülen proje ile atık piller toplanarak geri dönüşüme kazandırılırken, doğaya zarar verilmesinin önlenmesinin yanı sıra geri dönüşümle ekonomiye katkı da sağlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ilçedeki kamu kurumları ve okullara atık pil kutuları bırakılarak piller toplanırken, şu ana kadar yaklaşık 400 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi atık pil dışında atık yağ toplanması ve diğer atıkların toplanmasında da ilçedeki belirli noktalara geri dönüşüm kutuları bırakırken, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması ve geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüm kutularına bırakmaları isteniyor.

Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Ateş, "Eğitim gördüğümüz okullarımız da doğaya katkı sağlamak amacıyla hocalarımız da teşvikiyle evlerimiz de ve çevremizde topladığımız pilleri okulumuz aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıyoruz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.