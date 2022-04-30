Birecik’te Ramazan coşkusu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinliklerinde yollara çıkan sanat otobüsünün son durağı Birecik ilçesi oldu. Urfa Ahengi Müzik topluluğunun sahne aldığı gecede çocuklar palyaço ve tiyatro unutulmaz bir gece yaşadı.

Sanat ve kültür alanında Şanlıurfa’da çeşitli programlar düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sanat otobüsü Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir ilçede ve kent merkezinde etkinlikler düzenleyerek çocukların gönüllerine dokundu. Kent merkezi ve 13 ilçede düzenlenen programların sonuncusu Birecik ilçesinde gerçekleşti. Birecik ilçesinde düzenlenen programa Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile vatandaşlar katıldı.

Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun sahne aldığı gecede, çocuklar tiyatro ekibi, hacivat ve karagöz gösterileriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

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