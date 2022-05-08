Halfeti’de "Meyve Yemekleri Festivali" düzenleniyor

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenleniyor.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bu yıl Meyve Yemekleri Festivalinin 6’sı düzenleniyor. İlçenin turizmi ile kaybolmaya yüz tutmuş meyve yemeklerine dikkat çekmek için Halfeti Belediyesi tarafından düzenlenen festivale Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı. Doğada yaban meyvelerinin toplanmasıyla başlayan festivalde, Jens Notroof ve Betül Çeçen "Meyve Mutfağının dünü ve bugünü" adlı bir sergi açtı. Sergiyi gezen katılımcılar daha sonra Nevin Halıcı, Bayram Özrek, Ceyhun Uçuk ve Fatih Kayıran’ın Anadolu'nun Meyve Yemekleri Paneline katıldı. Panelin ardından katılımcılara erik tavası, Şabut balığı, cevizli köfte, yeni dünya kebabı ve patlak kavurma ikram edildi.

Akşam sanatçı Sevcan Orhan konseriyle devam edecek olan festivalde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti’nin güzelliğinin başka yerde olmadığına dikkat çekti. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise ilçenin 2000 yılında sular altında kalmasıyla birlikte sadece evlerin değil bahçelerin de sular altında kaldığını söyledi. Bu festivali düzenlemekteki en önemli amaçlarından birinin hem Halfeti’nin meyve kültürüne önem vermek hem de sakin şehir unvanıyla anılan şehrin bu yönü ile gastronomisine dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

Festivalin yarınki programında ise Dr. Laura Dietrich'in Meyveler ve Avcı Toplayıcı Mutfağı Söyleşisi ve ünlü şeflerle atölyeler etkinliğinin gerçekleştirileceği belirtildi.

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