Canlı hayvan pazarı bayram öncesi açık olacak

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde sadece cumartesi günleri açık olan canlı hayvan pazarının bayram dolayısıyla Perşembe ve Cuma günleri de açık olacağı belirtildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı olan Yaylak Hayvan Pazarının Perşembe ve Cuma günü açık olacağı belirtildi. Kurban bayramı öncesinde açık olacak olan Yaylak hayvan pazarına çevre mahalle ve ilçeler olmak üzere çevre illerden gelecek olan kurbanlıklar iki gün boyunca satışa sunulabilecek.

Kurbanlık satışları ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Öncelikle yaklaşan kurban bayramı öncesinde tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Yaylak Mahallemizde bulunan canlı hayvan pazarı bilindiği gibi her hafta cumartesi günleri açık ancak yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurbanlık alamayan vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı yaşamamaları adına pazarımızı iki gün açık tutacağız” diye konuştu.

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