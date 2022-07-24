Şanlıurfa'da milyonluk hırsızlık gerçekleştiren zanlılar yakalandı

Şanlıurfa’da kırsal bölgelerde bulunan bağ evlerini soyarak milyonluk ev eşyası ve tarım makinelerini çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa kırsalındaki bağ evlerinde çok sayıda ev eşyası ile tarım makinelerinin çalınması üzerine harekete geçen Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.T. ve M.K. isimli zanlılar kıskıvrak yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çaldıkları malzemelere ise el konuldu.



Zanlıların Karaköprü ilçesine bağlı kırsal bölgelerdeki bağ evleri ile Hilvan ilçesindeki bağ evlerinde televizyon, şark odası malzemeleri, çapa makinesi gibi maddi değeri yaklaşık 1 milyon lira olan eşyaları çaldıkları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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