Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde hastaya ikinci gözaltı (2)

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TUTUKLANDI

Şanlıurfa´da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-07-31 15:43:00



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