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Şanlıurfa - Mardin arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Şanlıurfa - Mardin arası kaç saat?

Son zamanlarda özellikle turizm açısından öne çıkan Güneydoğu illeri yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlamaktadır. Bu illerin ön plana çıkmasında tarihsel dokusu kadar kültürel özellikleri de etkilidir. Şanlıurfa ve Mardin ilimiz de bu kültür beşiklerindendir.

Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Saat?
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Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Km?

Şanlıurfa ile Mardin arası karayolu ulaşımı ile ön plana çıkmaktadır. Birbirlerine oldukça yakın iki şehir konumda bulunduklarından dolayı aktarmasız uçuş imkânına sahip değildirler. Ancak uzun yollu seyahatlerde uçakla ulaşım sağlamanızı tavsiye ederiz. Şanlıurfa ile Mardin arası mesafe D400 karayolunu kullanırsanız 193 kilometre, D950 ya da E99 karayollarını tercih ederseniz 272 kilometredir.

Şanlıurfa Mardin Arası Kaç Saat?

Şanlıurfa üzerinden bir yolculuk hazırlığına giriştiğimizde kaç saat sonra Mardin’de olacağımızı merak ederiz. Çünkü buna göre yolculuk hazırlığı ve planlaması yaparız. Şanlıurfa ile Mardin arası araçla 2 saat 45 dakika kadardır. İki şehir arasında düzenlenen otobüs seferleri ise 3 saat 30 dakika sürmektedir. İki şehir arasında aktarmalı olarak uçuşlar düzenlenmektedir. Şayet havayoluyla ulaşım sağlamak istiyorsanız iki şehir arasında en hızlı uçuş 3 saat 35 dakika kadar sürmektedir.

Mardin Şanlıurfa Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Mardin üzerinden Şanlıurfa’ya eğitim, iş ya da ziyaret için gidebilirsiniz. Birbirlerine yakın iller olduğundan dolayı iki il arasında yoğun bir trafik akışı vardır. Mardin ile Şanlıurfa arası arabayla 2 saat 45 dakika sürmektedir. Eğer D950 ve E99 yolları üzerinden ulaşım sağlamak isterseniz yolculuk süresiniz 4 saatte kadar çıkabilmektedir.

Mardin Şanlıurfa Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında en iyi ulaşım alternatiflerinden biri de otobüslerdir. Otobüs yolculuğu iki şehir yakın olduğundan dolayı oldukça kısa sürmektedir. Pek çok otobüs firması bu iki şehir arasında sefer düzenlemektedir. Bu otobüs firmalarından bazıları; Dilmenler Mardin Seyahat, Mardin Seyahat, Özlem Cizre Nuh, Cizre İtimat, Midyat Güneydoğu Seyahat’tir. Mardin Şanlıurfa arası seyahat süresi otobüs firmalarına göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 3 saat 30 dakikadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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