Şanlıurfa Valiliği Kovid-19 tedbirlerini telefon uygulamasıyla duyuracak

AA

Şanlıurfa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışması ile geliştirilen mobil uygulamada, Valilik tarafından kamuoyuna duyurulan haber, duyuru ve basın açıklamaları yer alıyor.

iOS ve Android platformları için geliştirilen uygulamada, akıllı telefonlara anlık bildirim gönderme özelliği de yer alıyor.

Salgın süresince Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla geliştirilen "Şanlıurfa Valiliği" adlı uygulamaya kullanıcılar Google Play ve App Store aracılığıyla ücretsiz şekilde ulaşabilecek.