Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kardeş hayatını kaybederken 2’si ise ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre, olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Höyükyanı ve Gölcük kırsal mahallelerinde yaşayan Boğaakça ile Toraman aileleri arasında arazi sulaması nedeniyle tarlada kavga yaşandı. Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 30 yaşındaki Salih Boğaakça ile ismi öğrenilemeyen kardeşi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kavga nedeniyle jandarma ekipleri kırsal her iki kırsal mahallede önlem alırken polisler ise Suruç Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olaya karışanları yakalamak için çalışma başlatılırken kavgayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.