SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Çocuklarının ismini ezbere sayamadı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > 24. çocuğunu evlendirdi! Düğün halayında çok ilginç detay...

Şanlıurfa’da aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdi

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde bir aşiret lideri 24’üncü çocuğunu evlendirdiği düğünde misafirleri için 250 hindi keserek bir ton pirinç ve kuru fasulye pişirdi. 3 eşinden olan 24 çocuğu ve yaklaşık 200 torunu, kol kola girip halay çekti.

12.11.2018 - 13:55 | Güncelleme: İHA

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde 2 dönem Mezra Kasabası Belediye Başkanlığı yapan, 3 eşi, 24 çocuğu ve yaklaşık 200 torunu bulunan Ümeyrat Aşireti Lideri Mehmet Emin Güneş, bekar olan 24’üncü oğlu Osman Güneş’i, Büşra Yavuz ile görkemli bir düğünle evlendirdi.

3 BİN DAVETİYE, 250 HİNDİ VE 1 TON PİRİNÇ İLE KURU FASULYE

Mezra kırsal Mahallesinde düzenlenen ve yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğünde 250 hindi kesilerek bir ton pirinç ve kuru fasulye pişirildi. Yemekleri misafirlere ikramı da kolay olmadı. Onlarca kişi yemekleri misafirlere ikram etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Misafirler için kurulan sofra meydanın büyük kısmını kapladı.
Halay çocuk ve torunlarından oluştu

Mezra kırsal Mahallesinde yapılan düğünde kadın ve erkekler ayrı ayrı halay çekti. Düğün halayı ise aşiret liderinin çocukları ve torunlarından oluştu. Kol kola giren yaklaşık 250 kişi kadın ve erkek grup halinde halay çekti. Düğünde silah atılmasının yaksak olduğunu gösteren bir afiş de asıldı. Düğün boyunca kimsenin silah atmasına izin verilmedi.

ÇOCUKLARININ İSMİNİ EZBERE SAYAMADI

Çocuklarının ismini ezbere sayamayacağını, ancak karşısına geldiklerinde hatırlayacağını söyleyen Aşiret Lideri Mehmet Emin Güneş, “Ben Mehmet Emin Güneş, Mezralıyım, Ümeyrat Aşiretindenim. İki dönem belediye başkanlığı, bir arada muhtarlık yaptım. 3 evliyim, 24 çocuk babasıyım. 200’e yakın torun sahibiyim. Bu sonuncusunu evlendiriyorum. Çocuklar karşıma gelince ismini söylerim ama böyle olunca sayamam. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar aşiret düğünleridir. Herkes burada. Geniş bir aşiretiz. Düğünlerimiz güzel oluyor” diye konuştu.
Düğün, gelinin damadın evine getirilmesinin ardından son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X