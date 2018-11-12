Çocuklarının ismini ezbere sayamadı

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde 2 dönem Mezra Kasabası Belediye Başkanlığı yapan, 3 eşi, 24 çocuğu ve yaklaşık 200 torunu bulunan Ümeyrat Aşireti Lideri Mehmet Emin Güneş, bekar olan 24’üncü oğlu Osman Güneş’i, Büşra Yavuz ile görkemli bir düğünle evlendirdi.

3 BİN DAVETİYE, 250 HİNDİ VE 1 TON PİRİNÇ İLE KURU FASULYE

Mezra kırsal Mahallesinde düzenlenen ve yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı düğünde 250 hindi kesilerek bir ton pirinç ve kuru fasulye pişirildi. Yemekleri misafirlere ikramı da kolay olmadı. Onlarca kişi yemekleri misafirlere ikram etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Misafirler için kurulan sofra meydanın büyük kısmını kapladı.

Halay çocuk ve torunlarından oluştu



Mezra kırsal Mahallesinde yapılan düğünde kadın ve erkekler ayrı ayrı halay çekti. Düğün halayı ise aşiret liderinin çocukları ve torunlarından oluştu. Kol kola giren yaklaşık 250 kişi kadın ve erkek grup halinde halay çekti. Düğünde silah atılmasının yaksak olduğunu gösteren bir afiş de asıldı. Düğün boyunca kimsenin silah atmasına izin verilmedi.



ÇOCUKLARININ İSMİNİ EZBERE SAYAMADI

Çocuklarının ismini ezbere sayamayacağını, ancak karşısına geldiklerinde hatırlayacağını söyleyen Aşiret Lideri Mehmet Emin Güneş, “Ben Mehmet Emin Güneş, Mezralıyım, Ümeyrat Aşiretindenim. İki dönem belediye başkanlığı, bir arada muhtarlık yaptım. 3 evliyim, 24 çocuk babasıyım. 200’e yakın torun sahibiyim. Bu sonuncusunu evlendiriyorum. Çocuklar karşıma gelince ismini söylerim ama böyle olunca sayamam. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunlar aşiret düğünleridir. Herkes burada. Geniş bir aşiretiz. Düğünlerimiz güzel oluyor” diye konuştu.

Düğün, gelinin damadın evine getirilmesinin ardından son buldu.

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