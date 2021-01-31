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HaberlerGündem3. SayfaŞanlıurfalı yazar silahlı saldırıya uğradı
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Şanlıurfalı yazar silahlı saldırıya uğradı! Bir otel işletmecisi ile çalışanı gözaltında

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşayan yazar Nihat Özdal ailesine ait otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Özdal saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatan polis, bir otelin işletmecisi ile çalışanını gözaltına aldı

Şanlıurfalı yazar silahlı saldırıya uğradı
İHA

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan yazar Nihat Özdal, silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Rüştiye Mahallesi'nde yaşandı. Ailesine ait otelin önünde duran yazar Nihat Özdal, silahlı saldırıya uğradı. Özdal, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Halfeti'deki bir otelin işletmecisi ile çalışanını gözaltına aldı.

OTELİN YIKILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Çevre ve mimari kirlilikler, hayvan hakları, doğa ve ekolojik sorunlar üzerine kitapları olan Özdal, Halfeti'deki bir otelin görüntü kirliliği oluşturduğunu ve yıkılması gerektiği yönünde bir kampanya başlatmış ve otel hakkında yıkım kararı çıkmıştı. Özdal, son olarak sosyal medya hesabından, "Nehirden yol alırken silueti bozan, taş mimari ve bozkırın uçsuz bütünlüğüne bıçak gibi saplanan otelin yapımını engellemek için çok kampanya yürütmüştük. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkılmasıyla ilgili karar sonunda çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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