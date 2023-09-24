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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor: 0 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 0 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:30 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:32
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        Kocaelispor 2 attı 3 aldı
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        45+5. dakikada Barış Alıcı’nın ceza sahası içine ortasında düzgün bir vuruşu yapan Douglas Tanque meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        47. dakikada Candeias'ın köşe vuruşunda defanstan dönen topa Yusuf Emre Gültekin'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

        50. dakikada Barış Alıcı’nın pasında soldan ceza sahasına giren Douglas Tanque, düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 0-2

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel

        Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboulo, Ndıaye, Adem Eren Kabak (Donsah dk. 86), Cumali Bişi (Abdullah Aydın dk. 45), Muhammet Arslantaş, Olivier Thill (Hüseyin Erkan dk. 71), Seyit Gazanfer (Mato dk. 56), Semih Karadeniz, Mert Çapar (Toure dk. 56), Barış Gök

        Yedekler: Erzhan Tokotaev, Diogo, Barış Ekincier, Özgür Baran Aksaka, Hüsamettin Tut

        Teknik Direktör: Zafer Turan

        Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Cihat Çelik (Beridze dk. 67), Santos Candeias, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin, Pedro Amaral (Mert Çölgeçen dk. 67), Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu (Emir Ortakaya dk. 42), Barış Alıcı (Kouakou dk. 87), Oğuz Ceylan, Douglas Tanque (Atabay Çiçek dk. 87)

        Yedekler: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Onur Atasayar, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz

        Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

        Goller: Douglas Tanque (dk. 45+5, dk. 50) (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Barış Gök, Adem Eren Kabak (Şanlıurfaspor), Oğuz Ceylan (Kocaelispor)

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