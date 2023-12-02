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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Şanlıurfaspor-Bodrum FK: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor-Bodrum FK: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 21:56 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:56
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        Bodrum deplasmanda kazandı
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

        Stat: 11 Nisan

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdülhamit Söyler, Kadir Akıllı

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Erzhan Tokotaev, Diogo, Mboula, Ndiaye (Dk. 60 Thill), Adem Eren Kabak (Dk. 60 Abdullah Aydın), Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 46 Muhammet Arslantaş), Enver Cenk Şahin (Dk. 80 Seyit Gazanfer), Toure (Dk. 68 Mert Çapar), Semih Karadeniz, Barış Gök

        Bodrum FK: Diogo, Celustka, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Halil İbrahim Sevinç), Kenan Özer (Dk. 89 Omar Imeri), Üzeyir Ergün, Ali Aytemur (Dk. 89 Ali Eren İyican), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 88 Haqi Osman), Celal Dumanlı, Muhammed Gönülaçar, Burak Çoban (Dk. 80 Brazao)

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        Goller: Dk. 5 Ali Aytemur, Dk. 33 Celustka (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Ali Aytemur (Bodrum FK), Dk. 27 Adem Eren Kabak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)

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