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Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası: 1 Mart 2023 Şans Topu numaraları açıklandı mı? Tıkla, öğren!
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Şans Topu için son saatler!

Şans Topu çekilişinde heyecanlı bekleyiş başladı. 1 Mart 2023 Şans Topu 20.00 itibarıyla CANLI olarak çekilecek olan çekiliş sonucunda açıklanacak. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kişinin şansını denediği çekiliş ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, günün Şans Topu çekiliş sonucunun ayrıntıları...

Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama sayfası: 1 Mart 2023 Şans Topu numaraları açıklandı mı? Tıkla, öğren!
HABERTURK.COM

Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Şanslı numaralar bugün saat 20.00'da CANLI yayında çekilecek. İşte, 1 Mart 2023 Çarşamba gününün Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...

1 MART 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

1 Mart Şans Topu çekilişi saat 20.00'da CANLI olarak çekilecek. Sonuçlar açıklandığında eşzamanlı olarak haberimizin içeriği güncellenecektir.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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