Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 952. hafta çekilişi ile belli olacak. Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 5 rakam ve 1'den 14'e kadar sıralı topların yer aldığı küreden 1 şanslı rakam belirleniyor. Kuponundaki aynı kolonda 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte Şans Topu'na dair detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılıyor. Çekilişler www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından yarım saat içerisinde yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarla birlikte ikramiye bilgileri yer alıyor.

ŞANS TOPU'NUN SONU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 4 EYLÜL: 06 - 15 - 18 - 21 - 24 + 07

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / SİNCAN

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 21

4+1 bilen kişi sayısı : 261

4 bilen kişi sayısı : 2.839

3+1 bilen kişi sayısı : 7.186

3 bilen kişi sayısı : 80.636

2+1 bilen kişi sayısı : 61.532

1+1 bilen kişi sayısı : 209.582



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 841.898,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.880,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 416,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 47,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL