Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen oyunlar arasında yer alıyor. Şans Topu'nda 1'den 34'e kadar numaralı topların olduğu bir küreden 5 şanslı rakam seçilirken, 1'den 14'e kadar numaralı topların yer aldığı ikinci küreden ise 1 rakam seçiliyor. 5+1'i bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu'nda en küçük ikramiye ise 1+1 bilene veriliyor. Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları saat 21.15'te gerçekleşiyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanırken, saat 21.45 sularında ikramiye bilgileri ile birlikte sonuçlar yine www.mpi.gov.tr adresinde yer alıyor.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 30 OCAK 2019: 02 - 09 - 11 - 19 - 31 + 11

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KÜTAHYA / SİMAV

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 25

4+1 bilen kişi sayısı : 734

4 bilen kişi sayısı : 3.395

3+1 bilen kişi sayısı : 8.045

3 bilen kişi sayısı : 81.855

2+1 bilen kişi sayısı : 61.169

1+1 bilen kişi sayısı : 184.557

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 648.200,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.592,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,15 TL