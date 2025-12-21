Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Şans Topu sonuçları 21 Aralık 2025 Pazar: Şans Topu'nda çıkan numaralar , kazanan sayılar açıklandı mı?

        21 Aralık 2025 Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte günün kazandıran numaraları

        Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü çekilen Şans Topu'nun günlük sonuçları belli oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında çekilen Şans Topu numaraları açıklandı. İşte, 21 Aralık 2025 Pazar Şans Topu sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 21.12.2025 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şans Topu sonuçları açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sisal Şans tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 21 Aralık Pazar günü Şans Topu sonuçlarına ilişkin detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 21 Aralık Pazar Şans Topu'nda büyük ödülü kazandıran numaralar ve çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        21 ARALIK 2025 PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI:

        3 - 6 - 9 - 22 - 30 - 10

        Büyük ödül: 2 milyon 341 bin 192 TL

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        REKLAM

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!