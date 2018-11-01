Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşam yapılan çekilişle sona erdi. Şans Topu'nda geçen hafta İstanbul Şişli ve Kastamonu Taşköprü'den 2 talihli kişi başı 349 bin 941 lira ikramiye kazanmıştı. Ancak dün akşamki Şans Topu'nun 906. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 705 bin lira bir sonraki haftaya devretti. İşte Şans Topu sonuçları
ŞANS TOPU SONUÇLARI - 31 EKİM:
2 - 12 - 25 - 29 - 30 + 6
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. 5+1 bilenin çıkmadığı ve büyük ikramiyenin devrettiği Şans Topu'nda diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|705.483,51 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|17
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.149,95 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|244
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|289,50 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.826
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|33,30 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.209
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|19,20 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|79.889
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,10 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|59.402
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,60 TL
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1+1 bilen kişi sayısı :
|197.320
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,20 TL
ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
Şans Topu çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu sonuçları MPİ'nin sitesinde ilan ediliyor. Çekilişler MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleştiriliyor.
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