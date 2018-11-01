Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş dün akşam yapılan çekilişle sona erdi. Şans Topu'nda geçen hafta İstanbul Şişli ve Kastamonu Taşköprü'den 2 talihli kişi başı 349 bin 941 lira ikramiye kazanmıştı. Ancak dün akşamki Şans Topu'nun 906. hafta çekilişinde 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 705 bin lira bir sonraki haftaya devretti. İşte Şans Topu sonuçları

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 31 EKİM:

2 - 12 - 25 - 29 - 30 + 6

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. 5+1 bilenin çıkmadığı ve büyük ikramiyenin devrettiği Şans Topu'nda diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 705.483,51 TL 5 bilen kişi sayısı : 17 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.149,95 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 244 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 289,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.826 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,30 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.209 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,20 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.889 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 59.402 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,60 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 197.320 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

ŞANS TOPU NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu sonuçları MPİ'nin sitesinde ilan ediliyor. Çekilişler MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleştiriliyor.

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