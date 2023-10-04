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        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları 4 Ekim 2023 açıklanıyor: Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama! Tıkla öğren

        Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 4 Ekim 2023 Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. 5+1 bilenlerin büyük ikramiyeyi kazanacağı Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Kazandıran numaraları araştıranlar için Şans Topu sonuçlarını haberimizde derledik. işte, 4 Ekim 2023 Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 19:41 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:41
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        Şans Topu sonuçları açıklanıyor!
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        Sisal Şans düzenlenen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şans oyunu tutkunları için 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen haftanın ilk Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 4 Ekim 2023 Şans Topu'nda büyük ödülü kazandıran numaralar ile çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        4 EKİM 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        Şans Topu çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı. 20:00'de gerçekleştirilecek Şans Toplu çekilişinin sonuçları belli olduğunda haberimize eklenecek.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

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        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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