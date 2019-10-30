Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişle birlikte belli oldu. İki farklı küreden çekilen toplarla belirlenen rakamlardan 5+1'i tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen çıkmadı ve 917.947,10 TL bugüne devretti. İşte Şans Topu çekilişine dair detaylar...
MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 30 EKİM 2019: 1- 10- 30- 32- 34 + 3
ŞANS TOPU HAKKINDA
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
MPİ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 23 EKİM 2019: 10 - 14 - 16 - 29 - 26 + 11
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|917.947,10 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|24
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3.701,95 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|284
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|417,25 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|3.453
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|42,90 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|7.033
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|25,45 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|89.698
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,30 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|62.827
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,15 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
204.615
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,60 TL
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