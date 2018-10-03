Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılıyor. Çekiliş gününün gelmesi nedeniyle bu hafta çarşamba yani Şans Topu 3 Ekim çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından sorgulanıyor? Peki, Şans Topu çekilişi 3 Ekim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (3 EKİM)

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba günü, MPİ'nin Ankara Balgat2taki binası çekiliş salonunda saat 21.15'te yapılıyor. Çekiliş aynı zamanda MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin hemen ardından sonuçlar haberimizde yer alacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sonuçlara göre bu hafta 5+1 bilen çıkmadı ve 700 bin liralık ikramiye bir sonraki haftaya devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 700.718,21 TL 5 bilen kişi sayısı : 23 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.046,70 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 227 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 309,10 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.785 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,55 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.900 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 81.569 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 54.051 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,05 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 177.561 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,55 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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