Şans Topu çekilişi ile 914. haftanın şanslı rakamları belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu oyununda 1'den 34'e kadar topların bulunduğu ve 1'den 14'e kadar topların bulunduğu iki ayrı küre içerisinden şanslı rakamlar belirleniyor. Geçen haftaki çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca 661 bin 888 liralık ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. İşte Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 19 ARALIK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Şans Topu sonuçları belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 12 ARALIK: 01 - 02 - 08 - 22 - 27+14

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 661.888,99 TL 5 bilen kişi sayısı : 13 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.091,60 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 158 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 419,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.264 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 38,95 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 4.641 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,80 TL 3 bilen kişi sayısı : 69.584 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,45 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 42.340 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,40 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 143.983 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

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