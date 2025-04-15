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        Haberler Magazin 'Sansar Salvo' lakaplı rapçi Ekin Can Arslan gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Sansar Salvo gözaltına alındı

        Babası Gazi Arslan'a şiddet uygulayan ve o anları da sosyal medya hesabından yayımlayan 'Sansar Salvo' lakabı ile tanına rapçi Ekin Can Arslan, gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 07:51 Güncelleme: 15.04.2025 - 07:52
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        Sansar Salvo gözaltına alındı
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        'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

        Yaşananların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini aldı. Ancak bu durum rapçiyi çığırından çıkardı. Sansar Salvo, bunun üzerine sosyal medya hesabından kan donduran bir paylaşımda bulunmuştu. Rapçi, babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladı ve o anları da sosyal medya hesabından; "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek paylaşmıştı.

        Ekin Can Arslan'a tepki yağarken, sosyal medyada görüntülerin şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi çağrısında bulunulmuştu. Arslan, gözaltına alındı. Rapçi, X hesabından "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler" paylaşımında bulundu.

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        #Sansar Salvo
        #Ekin Can Arslan
        #Gazi Arslan
        #rapçi
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