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        Haberler Gündem Güncel Sapanca Gölü'nde yaşanan kano faciasında Kaan'ın eğitmeni gözaltına alındı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!

        Sapanca Gölü'nde suya düşen ve bir gün sonra cansız bedenine ulaşılan kano sporcusu Kaan Ege Baran, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde de eğitmen S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:21
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        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
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        Sakarya'da suya düşen ve bir gün sonra cansız bedeni bulunan kano sporcusu Kaan Ege Baran (15), son yolculuğuna uğurlandı.

        DHA'nın haberine göre Sapanca Gölü’nde 28 Mart günü akşamı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı.

        Fırtına sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Sporculardan Kaan Ege Baran gölde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve polis, su altı arama ekipleri sevk edildi. Eğitmen ve 5 sporcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ise ekipler tarafından kurtarıldı.

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        Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmalarında dün akşam Kaan Ege Baran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaan Ege Baran’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi’ne getirildi. Baran için buradaki Kavaklı Camii’nde cenaze namazı kılındı.

        Cenazeye sporcunun ailesi, yakınları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ile kano ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Namazın ardından Baran Arifiye Hanlı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        EĞİTMENİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'nın haberine göre de 15 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde olay günü 7 sporcuyla birlikte göle açılan eğitmen S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen eğitmenin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #Kaan Ege Baran
        #son dakika
        #Sapanca Gölü
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