Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Saray Sarması Tarifi: Saray Sarması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Saray Sarması Tarifi: Saray Sarması Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Saray sarması tarifi, evde pratik ama şık bir tatlı hazırlamak isteyenlerin en sık başvurduğu seçenekler arasında bulunuyor. Hafif yapısı, bol hindistan ceviziyle kaplanan tabanı ve yumuşak muhallebi dokusu sayesinde her yaştan damak zevkine hitap ediyor. Özellikle bisküvili saray sarması ve muzlu saray sarması gibi alternatiflerle zenginleşen bu lezzet, çay saatlerinden özel davet sofralarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saray Sarması Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Saray sarması malzemeleri çoğu evde bulunan temel ürünlerden oluştuğu için hazırlık süreci de oldukça kolay ilerliyor. Fırın gerektirmemesi ve kısa sürede servise hazır hale gelmesi, bu tatlıyı daha da cazip kılıyor. Evde yapılan saray sarması, hem görüntüsüyle hem de tadıyla sofralarda fark yaratıyor. Saray sarması nasıl yapılır sorusunun yanıtı, püf noktalarıyla birlikte içeriğin devamında yer alıyor.

        Saray sarması, klasik sütlü tatlılar arasında hafifliğiyle öne çıkan tariflerden biri olarak biliniyor. Yoğun şerbetli tatlılardan hoşlanmayanlar için ideal bir alternatif sunuyor. Bisküvi, muhallebi ve hindistan cevizi uyumu, tatlının lezzet dengesini güçlü hale getiriyor. Saray sarması yapılışı sırasında dikkat edilen küçük detaylar, kıvamın ve şeklin düzgün olmasını sağlıyor. Muzlu saray sarması tercih edildiğinde ise tatlıya ferah ve doğal bir aroma ekleniyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, ekonomik olmasıyla da sıkça tercih ediliyor. İşte, adım adım saray sarması tarifi ve malzemeleri…

        SARAY SARMASI MALZEMELERİ

        Saray sarması tarifi için kullanılan malzemeler, doğru ölçülerle hazırlandığında tatlının dokusu ve lezzeti ideal seviyeye ulaşıyor. Aşağıdaki saray sarması malzemeleri, standart boy bir tepsi için yeterli oluyor.

        Muhallebisi için:

        • 1 litre süt
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı un
        • 1 paket vanilya
        • 50 gram tereyağı

        Tabanı için:

        • 1,5 su bardağı hindistan cevizi

        İçi için:

        • 1 paket petibör bisküvi (yaklaşık 200 gram)

        Muzlu saray sarması için ek olarak:

        • 2 adet orta boy muz

        Üzeri için (isteğe bağlı):

        • 1 yemek kaşığı kakao
        • 1 çay bardağı çikolata sosu

        SARAY SARMASI NASIL YAPILIR?

        Saray sarması nasıl yapılır sorusu, özellikle bu tatlıyı ilk kez deneyecek olanlar tarafından sıkça araştırılıyor. İlk olarak geniş bir tepsiye hindistan cevizi eşit şekilde seriliyor. Ardından muhallebi hazırlanıyor. Süt, un ve toz şeker bir tencereye alınıp karıştırılıyor ve orta ateşte koyulaşana kadar pişiriliyor. Ocaktan alınan muhallebiye tereyağı ve vanilin eklenerek pürüzsüz bir kıvam elde ediliyor. Sıcak muhallebi, hindistan cevizi serili tepsiye dökülüp spatula yardımıyla düzeltiliyor. Oda sıcaklığında ılıyan tatlı, buzdolabında tamamen soğuyana kadar dinlendiriliyor. Soğuyan muhallebinin üzerine bisküviler yerleştiriliyor. Muzlu saray sarması hazırlamak isteyenler, bu aşamada ince dilimlenmiş muzları bisküvilerin arasına ekliyor. Son aşamada tatlı rulo şeklinde sarılıyor ve dilimlenerek servis ediliyor.

        BİSKÜVİLİ SARAY SARMASI NASIL HAZIRLANIR?

        Bisküvili saray sarması, klasik tarife göre daha tok bir lezzet sunuyor. Bu versiyonda muhallebinin üzerine bütün ya da iri kırılmış bisküviler yerleştiriliyor. Bisküviler, muhallebiyle temas ettiğinde yumuşak bir doku kazanıyor. Sarma sırasında bisküvilerin her yere eşit dağılması, dilimlerin düzgün görünmesine katkı sağlıyor. Çay saatleri için ideal olan bu tarif, çocukların da severek tükettiği tatlılar arasında bulunuyor. Bisküvili saray sarması, kakao serpilerek ya da çikolata sosuyla süslenerek servis edilebiliyor.

        MUZLU SARAY SARMASI TARİFİ

        Muzlu saray sarması, klasik lezzete meyveli bir dokunuş katmak isteyenler için öne çıkıyor. Muz, muhallebinin hafif tadıyla uyum sağlayarak tatlıya ferah bir aroma kazandırıyor. Bu tarifte muzlar ince dilimler halinde kesilip bisküvilerin arasına diziliyor. Sarma işlemi sırasında muzların kaymaması için dikkatli davranılması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında hafif tatlı arayanlar tarafından tercih edilen muzlu saray sarması, servis öncesinde buzdolabında bir süre dinlendirildiğinde daha kolay dilimleniyor.

        SARAY SARMASI YAPILIŞI İÇİN PÜF NOKTALAR

        Saray sarması yapılışı sırasında bazı püf noktalarına dikkat edilmesi, tatlının hem lezzetini hem de sunumunu olumlu etkiliyor. Muhallebi hazırlanırken sürekli karıştırılması, topaklanmayı önlüyor. Hindistan cevizi miktarının yeterli olması, tatlının tepsiden rahat ayrılmasını sağlıyor. Sarma işlemine geçmeden önce muhallebinin tamamen soğumuş olması gerekiyor, aksi halde tatlının şekli bozulabiliyor. Dilimleme sırasında keskin bir bıçak kullanılması, porsiyonların düzgün çıkmasına yardımcı oluyor. Bu detaylara dikkat edildiğinde, evde hazırlanan saray sarması tarifi hem lezzetiyle hem de görünümüyle beğeni topluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        YPG tahliye süreci başladı

        YPG Halep'i tahliye ediyor

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        41 il için sarı kod! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Danimarka Başbakanı: Ülke bir yol ayrımında
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        Yemek yardımında istisna makası açıldı
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"
        "Konkordatoda suistimali önleyeceğiz"