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        Haberler Kültür-Sanat Sardes antik kenti gece müzeciliği kapsamına alınıyor

        Sardes antik kenti gece müzeciliği kapsamına alınıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonu doğrultusunda başlattığı Gece Müzeciliği uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği bu uygulama kapsamında, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti de Gece Müzeciliği halkasına ekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 23:22 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:22
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        Sardes antik kenti gece de gezilebilecek
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        Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak gece ziyaretine açılması planlanan projede altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

        Sardes’in ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak gece ziyaretine açılması planlanan projede altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Sardes’in ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

        TARİHTE İLK DEFA PARA BASILAN YER

        • Lidya Devleti’nin başkenti olan Sardes, 5000 yılı aşkın tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

        • Tarihte ilk defa devlet güvencesinde para basılan yer olarak biliniyor.

        • Tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliği sayesinde dönemin en zengin kentlerinden biri oldu.

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        • Hristiyanlık tarihinde büyük önemi bulunan Yedi Kilise‘den biri bu kentte (Vahiy Kitabı’nda geçer).

        • Antik kentte, dünyanın en görkemli İon düzeni tapınaklarından biri, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrası yer alıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi ve kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizmin 12 aya yayılması hedefiyle Gece Müzeciliği projelerini aralıksız sürdürecek.

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        #sardes antik kent
        #Gece müzeciliği
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