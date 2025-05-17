Sardes antik kenti gece müzeciliği kapsamına alınıyor

Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak gece ziyaretine açılması planlanan projede altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Sardes’in ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak gece ziyaretine açılması planlanan projede altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Sardes’in ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

TARİHTE İLK DEFA PARA BASILAN YER

• Lidya Devleti’nin başkenti olan Sardes, 5000 yılı aşkın tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

• Tarihte ilk defa devlet güvencesinde para basılan yer olarak biliniyor.

• Tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliği sayesinde dönemin en zengin kentlerinden biri oldu.

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• Hristiyanlık tarihinde büyük önemi bulunan Yedi Kilise‘den biri bu kentte (Vahiy Kitabı’nda geçer).

• Antik kentte, dünyanın en görkemli İon düzeni tapınaklarından biri, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrası yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi ve kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizmin 12 aya yayılması hedefiyle Gece Müzeciliği projelerini aralıksız sürdürecek.