Islak Makula Dejenerasyonu

Sarı nokta hastalarının yüzde 10-15’inde bu form görülür. Bu tipte, makulanın altında anormal yapıda kan damarlarının gelişmesi sonucu, meydana gelen kanamalar ve damar dışına çıkan sıvılar nedeniyle makula yapısı zedelenir ve tipik görme kaybı yaşanır.Bunların yanında, üçüncü bir alt tip olarak Stargardt hastalığı olarak da bilinen genç tip makula dejenerasyonu; özellikle çocuklar ve gençlerde görülen bir sarı nokta hastalığı türüdür.