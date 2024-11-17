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        Haberler Dünya Sarı Yelekliler Paris sokaklarında: Macron'a protesto | Dış Haberler

        Sarı Yelekliler Paris sokaklarında: Macron'a protesto

        Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Macron'u eleştiren Sarı Yelekliler, hayatını kaybeden arkadaşları için saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 17.11.2024 - 11:11
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        Sarı Yelekliler Paris sokaklarında
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        ‘Sarı Yelekliler’ hareketinin 6. yıl dönümü kapsamında, ülke genelinde farklı kentlerde eylemler yapıldı. Hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren Sarı Yelekliler, referandum düzenlenmesi taleplerini aktardı.

        Gösteri sırasında, yakın zamanda hayatını kaybeden 'Sarı Yelekliler' için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Fransa'da 17 Kasım 2018 yılında akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında gösteri düzenlemiş, bu protestolar başka bazı ülkelere de yayılarak, hükümetin geri adım atmasını sağlamıştı.

        Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor.

        Daha adil bir gelir dağılımı talep eden eylemciler, "Macron'un elitist" olmasından ve halkın sesine kulak vermemesinden şikayetçi.

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        #Sarı Yelekliler
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