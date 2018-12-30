Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan kayak merkezindeki telesiyej hattında arıza meydana geldi. Kaymak için zirveye çıkan onlarca kişi, arıza nedeniyle lift hattında asılı kalan telesiyejlerde mahur kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi.

DHA'nın haberine göre, bugün saat 13.00 sıralarında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, zirveye yakın noktada, lift hattında arıza meydana geldi. Telesiyejlerdeki onlarca kişi, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala inip, zirveden aşağı kaymaya hazırlanırken meydana gelen arızayla şaşkınlık yaşadı. Aniden duran telesiyejlerde mahsur kalanlar, sistemin çalışmasını bekledi. Ancak dakikalar ilerledikçe, mahsur kalanların endişesi arttı. Çocuklarıyla gelen aileler ise daha fazla endişelendi. Karlı kaplı bölgede zaman geçtikçe mahsur kalanlar üşümeye başladı.

Arızanın giderilmesi geciktikçe bazı kişiler, önce kayak takımları aşağı attı, sonra kendileri atladı. Bu kişiler tekrar takımlarını takıp, oteller bölgesine kayarak ulaştı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi. Çok üşüdüklerini söyleyen çocuklu aileler de takımlarını kuşanarak, zirveden aşağı kaymaya başladı.



Kayak Eğitmeni Yakup Ünal, Habertürk TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, kayak merkezinde küçük bir teknik sorun yaşandığını, 45 dakikanın ardından kayak merkezinde hayatın normale döndüğünü belirtti. Kayak merkezinde bulunan insanların, kayak yapmaya devam ettiğini belirten Ünal, teknik arıza nedeniyle herhangi bir yaralanmanın olmadığını da ifade etti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

VALİ: HİÇBİR PROBLEM YOK

Kars Valisi Türker Öksüz, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kısa süreli mekanik arıza oldu. Arıza giderildi. Şu anda hiçbir problem yok, sağlık problemi olan yok" diye konuştu.

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