Sarımsaklı yemeklerin lezzeti tartışılmaz ama elde kalan kokusu çoğu kişi için can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki mutfakta sıkça kullanılan ürünlerle bu soruna pratik çözümler bulunuyor.

SARIMSAK: LEZZETİN VE ŞİFANIN VAZGEÇİLMEZ YILDIZI

Sarımsak… Mutfağa girdiği anda atmosferi değiştiren, yemeğin kaderini belirleyen, kokusuyla bile iştah açan o efsane aromatik. Zeytinyağlılardan et yemeklerine, çorbalardan mezelere kadar tatlılar hariç neredeyse her tarifin gizli kahramanı. Onsuz yapılan yemek sayısı bir hayli azken, sarımsakla lezzetlenmeyen sofralar neredeyse yok denecek kadar az.

Sadece lezzet değil; bağışıklık güçlendirici etkisi, antibakteriyel yapısı ve saymakla bitmeyen faydalarıyla da tam bir sağlık deposu. Yani sarımsağı sevmemek için gerçekten çok güçlü bir sebep gerekiyor.

KAPIYI AÇTIRAN KOKU: SARIMSAK

Eve gelen bir misafirin daha kapıdan girer girmez iştahını kabartan o tanıdık koku vardır ya… İşte çoğu zaman o koku sarımsaktan gelir. Sarımsaklı ekmek, sarımsaklı köfte ya da bol sarımsaklı bir sos… Daha ayakkabılar çıkmadan “Ne yaptın sen bugün?” sorusu gelir.

Yemek öncesinde muhammara gibi sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan atıştırmalıklar ikram edildiğinde ise iştah iyice açılır, misafirler ana yemek için sabırsızlanmaya başlar. Sarımsak, sofraya sadece tat değil, merak ve heyecan da katar.

LEZZET TAMAM, PEKİ YA ELLERDE KALAN KOKU? Yemekler harika, yiyen mutlu, yapan gururlu… Ama mutfağın görünmeyen bedeli var: sarımsak kokusu sinmiş eller. Emek kokusu olduğu doğru ama birkaç gün gitmeyen haliyle pek de hoş sayılmaz. Sarımsak sanki en çok elleri sever; kokusunu onlara armağan eder ve kolay kolay geri almaz. Neyse ki bu durum kader değil. SARIMSAĞIN KOKUSU NEDEN BU KADAR KALICI? Sarımsağın kokusunun bu kadar baskın ve kalıcı olmasının sebebi içerdiği kükürt bileşikleri. Sarımsak kesildiğinde veya ezildiğinde açığa çıkan bu maddeler hem keskin bir aroma oluşturur hem de cilde ve gözeneklere kolayca tutunur. Bu yüzden sıradan sabunla yıkamak çoğu zaman yeterli olmaz. İşte çelik, karbonat ya da limon gibi maddeler tam da bu noktada devreye girer; kükürt bileşiklerini etkisiz hale getirerek kokunun kalıcılığını azaltır. SARIMSAK KOKUSU ELDEN Mİ DAHA ZOR GİDİYOR YOKSA AĞIZDAN MI? Ellerden sarımsak kokusunu gidermek birkaç pratik yöntemle mümkünken, ağızda kalan koku çoğu zaman daha inatçı olabilir. Bunun nedeni sarımsağın sindirim sürecinde de etkisini sürdürmesi. Diş fırçalamak şart ama tek başına yeterli olmayabilir. Maydanoz çiğnemek, süt içmek ya da yeşil elma yemek ağızdaki kokunun azalmasına yardımcı olur. Bol su tüketmek de sarımsağın etkisini vücuttan daha hızlı atmayı sağlar.

SARIMSAK KOKUSUNU BAŞTAN AZALTMAK MÜMKÜN MÜ? Sarımsağı kullanmadan önce veya pişirme sırasında alınabilecek küçük önlemler, kokunun yoğunluğunu ciddi ölçüde azaltabilir. Sarımsağın filizli orta kısmını çıkarmak, hem kokuyu hafifletir hem de mideyi daha az rahatsız eder. Ayrıca sarımsağı pişirerek kullanmak, çiğ haline göre kokusunun çok daha yumuşak olmasını sağlar. SARIMSAKLA BARIŞIK MUTFAKLAR İÇİN KÜÇÜK İPUÇLARI Sarımsak seven ama kokusundan çekinenler için mutfakta bazı alışkanlıklar hayat kurtarıcı olabilir. Sarımsağı doğrarken eldiven kullanmak, doğrama işlemi bittikten sonra tezgâhı sirke veya limonlu suyla silmek, mutfakta kalan kokunun yayılmasını önler. Ayrıca pişirme sırasında ocağın yanına bir kap sirke veya limon kabuğu koymak, havadaki ağır kokunun daha çabuk dağılmasına yardımcı olur. EVDEKİ MALZEMELERLE SARIMSAK KOKUSUNA VEDA Günlerce elde kalan sarımsak kokusundan kurtulmak aslında sandığınızdan çok daha kolay. Üstelik pahalı ürünlere de gerek yok. TUZ, KARBONAT VE LİMON Bu üçlü mutfağın temizlik yıldızları. Tuz ve karbonat kokuyu nötralize ederken, limon ferahlatıcı etkisiyle işi tamamlar. Sarımsakla işiniz bittikten sonra bu malzemelerden biriyle ellerinizi ovarak yıkamanız kokunun büyük ölçüde gitmesini sağlar.

UYARI: Ellerinizde kesik veya yara varsa bu yöntemi uygulamamanızda fayda var. ÇELİK KAŞIK VE ÇELİK SABUN MUCİZESİ Son yıllarda oldukça popüler olan çelik sabunlar, sarımsak ve soğan kokusunu yok etmede gerçekten etkili. Eğer evinizde yoksa endişelenmeyin; sıradan bir çelik kaşık da aynı işi görür. Kaşığı sabun gibi kullanarak akan su altında ellerinizi yıkamanız yeterli. Bu pratik yöntemi fark eden girişimciler işi bir adım ileri taşıyıp çelik sabunları mutfaklara kazandırmış durumda. BEKLENMEDİK AMA ETKİLİ YÖNTEMLER Diş macunu: Normalde ağız kokularıyla savaşan diş macunu, ferahlatıcı içeriği sayesinde ellerdeki sarımsak kokusunu azaltmada da oldukça başarılı. Çay demi veya Türk kahvesi telvesi: Demlenmiş çay ya da kahve telvesiyle ellerinizi ovarak yıkamak, sarımsak ve benzeri yoğun kokuları büyük ölçüde giderir. SARIMSAK SEVGİSİNDEN VAZGEÇMEDEN ÇÖZÜM MÜMKÜN Sarımsak; yapanın elinde, yiyenin ağzında, herkesin kalbinde ayrı bir yere sahip. Lezzetinden vazgeçmeye hiç gerek yok. Doğru yöntemlerle, o kalıcı kokudan dakikalar içinde kurtulmak mümkün.