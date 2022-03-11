Sarımsaklı Süt Nasıl Hazırlanır, Faydaları Neler? Sarımsaklı Süt Faydaları Neler ve Neye İyi Gelir?

Sarımsaklı sütün faydaları 0:00 / 0:00

Yemeklerde, soslarda, turşularda, mezelerde... Sarımsağı mutfağınızda sık sık kullanmış olabilirsiniz ancak eminiz ki daha önce hiç süte karıştırıp içmeyi denemediniz. Yaşlıların zaman zaman her gün bir diş sarımsak yuttuklarını söylediklerine şahit olmuşsunuzdur. Sarımsak pek çok kimse tarafından doğal antibiyotik olarak kabul edilse de sarımsaklı süt yaygın olarak bilinmiyor.

Sarımsaklı Sütün Faydaları Nedir?

Sarımsaklı sütü ilk defa duyanlar Sarımsaklı Sütün Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından dile getirilmiş mi diye internette araştırmıştır. Doğal antibiyotik etkisi ile ünlenen Sarımsaklı Sütün Faydalarına ve hazırlanışına hep birlikte bakalım...

Öncelikle sarımsaklı sütün kötü kolesterole düşman olduğunu söyleyerek başlayalım. Sarımsaklı sütün başlıca yararı kolesterolü dengelemesi ve kalp damar sağlığı açısından faydalı olmasıdır.

Kanda pıhtı oluşumunu engelleye sarımsaklı sütün aynı zamanda kan taramalarında kötü kolesterol olarak da bilinen LDL oranını düşürdüğü bilinir.

Özellikle kış aylarının korkulu rüyası diyebileceğimiz gribal enfeksiyonlar, üst solunum yolu rahatsızlıkları, soğuk algınlıkları ve bu gibi hastalıkların tedavisinde sarımsaklı süt kullanılır. Gripten kurtulmak, zatürreyi iyileştirmek için sarımsaklı süte başvurabilirsiniz.

Uykusuzluk problemleri yaşayanlar ya da uykuya dalmakta güçlük çekenler de sarımsaklı süt tüketebilir.

Sarımsaklı sütün aynı zamanda cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği sivilceleri ve sivilce lekelerini iyileştirdiği söylenmektedir.

Saç bakım ürünlerinde özellikle saç dökülmesi problemleri yaşayanların tedavi ürünlerinde sarımsak kürlerine rastlamaya alışığız. Sarımsaklı süt saça canlılık verir ve saç tellerinin onarılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda saç tellerinizle birlikte saç kökleriniz de güçlenir.

Sarımsaklı sütün bir diğer özelliği de karaciğer sağlığı için oldukça etkili olmasıdır. Karaciğer detoksu yapmak isteyenler sarımsaklı sütü deneyebilir.

Ayrıca sarımsaklı sütün pek çok kadının derdi olan yumurtalık kisti tedavisinde de kullanılması tavsiye edilmektedir.

Şimdi gelelim Sarımsaklı Süt Öksürüğe İyi Gelir Mi sorusunun cevabına. Sarımsaklı süt boğazı rahatlatmasıyla meşhurdur. Özellikle astımı ya da alerjik nezle problemleri bulunanlar ve boğazlarında kuru bir öksürükle uğraşanlar sarımsaklı sütten şifa bulabilir.

Sarımsaklı Süt Nasıl Hazırlanır?

Sarımsaklı sütün faydalarını sıraladığımıza göre şimdi sarımsaklı sütün hazırlanmasından ve Sarımsaklı Süt Kürü Yapımından bahsedebiliriz.

8-10 diş sarımsağın kabuklarını soyun ve güzelce yıkayın. Bir tencerenin içine 2 su bardağı kadar sütü alın. Sarımsakları iri parçalar halinde sütün içine doğrayın. Ardından orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatmaya başlayın. Sarımsaklı süt kaynadıktan sonra ateşten alın ve bir kenarda soğutun. Sarımsaklı süt ılındıktan sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz içine bal da katabilirsiniz. Böylelikle tadını güzelleştirmiş olursunuz.

Sarımsaklı Sütün Zararları Neler?

Elbette sarımsaklı süt yapıp tüketmeden önce sarımsak ya da süt ürünleri ile ilgili bir alerjinizin olup olmadığını bilmelisiniz.

Hamile ve emziren kadınların bu tür karışımları tüketmekten kaçınması, illaki tüketecekse kesinlikle bir hekimden onay alması gerekmektedir.