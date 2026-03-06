Canlı
        Sarıyer: 1 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. hafta açılış maçında SMS Grup Sarıyer sahasında Eminevim Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Ümraniyespor'dan kritik 3 puan!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

        Stat: Yusuf Ziya Öniş

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mahmut Gülle, Sabri Öğe

        SMS Grup Sarıyer: Mert Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram (Dk. 83 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 46 Aytaç Kara), Kulasin (Dk. 46 Dembele), Poko (Dk. 78 Regattin), Silva, Camara, Eze (Dk. 78 Batuhan Kör)

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Djokanovic, Serkan Göksu (Dk. 83 Hoti), Atalay Babacan (Dk. 71 Bardhi), Benny (Dk. 84 Yusuf Deniz Şaş), Barış Ekincier (Dk. 90+5 Kosoko), Batuhan Çelik

        Goller: Dk. 11 Benny, Dk. 41 Batuhan Çelik (Ümraniyespor), Dk. 64 Eze (Penaltıdan) (Sarıyer)

        Sarı kartlar: Dk. 67 Ömer Bayram, Dk. 90+6 Metehan Mert (Sarıyer)

