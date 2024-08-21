Sarıyer'de bir kişi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf için öldürüldü

Sarıyer'de Emir Koçhan (16), 'Ayazağa kedileri geliyorum' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde arkadaşları ile fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaştı. İddiaya göre, bu fotoğrafı gördükten sonra sosyal medyada tepki gösteren kişiler, tartıştıkları Emir Koçhan'ı darbederek öldürdü. Cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı.

Akılalmaz olay, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emir Koçhan arkadaşları ile birlikte 'Ayazağa kedileri geliyorum' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. Olaydan bir süre sonra Emir Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti. Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"ÇETE GİBİ BİR GRUP, ÇOCUĞU DARBETMİŞ" Öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan, olayı telefonla öğrenip hastaneye gittiğini ifade ederek, "Bana telefon geldi hastanede diye. Hastaneye gittiğimde entübe edilmişti çocuğum. O anda kriz falan geçirdim. Savcılık, polis hepsi çalışıyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşlarıyla gidiyorlar beş kişi, diğer dört arkadaşını tutuyorlar. Müsaade etmiyorlar yardım etsin diye. Belli çete gibi bir grup, çocuğu ortaya almışlar. Darbediliyor, katliam yapılmış sadece, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Lise 3'e geçmişti, 16 yaşına da yeni girmişti. İçlerinde yaşları büyük olanlar da var, küçük olanı tehdit etmişler söylemeyeceksin diye. Motordan düştüğünü, kendiliğinden böyle olduğunu söyleyeceksiniz demişler" şeklinde konuştu.