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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de müzikholde silahlı çatışma: 2'si polis 5 yaralı

        Sarıyer'de müzikholde silahlı çatışma: 2'si polis 5 yaralı

        İstanbul Sarıyer'de bulunan bir müzikholde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 06:52 Güncelleme: 24.01.2024 - 06:52
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        Müzikholde silahlı çatışma: 2'si polis 5 yaralı
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        Sarıyer'de bir müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine silahla ateş edildi. Çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

        Olay, saat 04.30 sıralarında Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        ÇATIŞMADA 2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; adrese gelen ekiplere, silahla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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