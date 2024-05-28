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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer’de mahalle muhtarı kazada hayatını kaybetti

        Sarıyer’de mahalle muhtarı kazada hayatını kaybetti

        Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iki kişilik elektrikli araç karşı şeride geçerek bariyerlere çarparak durdu. Ters dönen araç karşı şeritten gelen otomobil ile bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada elektrikli aracı kullanan Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram hayatını kaybederken, yardımcısı Süreyya Akkoca ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:47 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:47
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        Sarıyer'de kaza! Mahalle muhtarı hayatını kaybetti
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        İstanbul Sarıyer'deki kaza, 16.30 sıralarında Bahçeköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Bayram’ın kullandığı iki kişilik elektrikli araç seyir halindeyken kayarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç yol kenarındaki bariyerlere vurduktan sonra yan yatarak karşı yönden gelen otomobil ile bariyerlerin arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Süreyya Akkoca, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fulya Bayram’ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Sarıyer-Bahçeköy yolu her iki yönden trafiğe kapatıldı. Cenazenin ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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