Sarıyerspor, Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi vermeye hazırlanan Sarıyerspor, Menemen FK'nın santrforu Kemal Rüzgarı kadrosuna kattı
Giriş: 28.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 28.07.2024 - 18:22
TFF 2. Lig'de şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Sarıyerspor'dan önemli bir hamle geldi.
İstanbul ekibi, Menemen FK'nın forveti Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı.
Kemal Rüzgar için İzmir ekibine 5 milyon TL bonservis ödenecek. 29 yaşındaki futbolcu ise 14 milyon TL kazanacak.
Kemal Rüzgar, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Menemen ile çıktığı 36 maçta 23 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.
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