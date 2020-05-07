Sarkan ciltler için maske tarifleri

Cildin yapısında bulunan kolajen; yaş ilerledikçe dokusu bozularak esnekliğini kaybetmeye başlamaktadır. Bu yüzden yüz ve boyun bölgesi yer çekiminin de etkisiyle sarkmaya başlamaktadır. Uygulayacağınız maskeler yaşlanmanın belirtilerini tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Oluşan sarkmaların sıkılaşmasını ve etkileri yavaşlatmada etkilidir.

Sarkan Cilt Maskeleri Yapımı;

Tüm Cilt Tipleri İçin Maske Tarifi

1 yumurta akı, 1 yemek kaşığı bal, 4 damla rezene ve sandal ağacı yağını bir kase içine dökerek, iyice karıştırın. Cildinize uygulayın ve 15 dakika boyunca bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayınız. Maske içerisinde kullanılan yumurta akı cildinizin sıkılaşması, bal derinlemesine nemlenmesini, rezene cildinizdeki kırışıklıkların azalmasına ve sandal ağacı yağı da kolajen yapısının güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Yosun Maskesi Tarifi

2 yemek kaşığı aleo vera jeli, 3 yemek kaşığı deniz yosunu ve 4 damla rezene yağı karıştırılarak, cilde uygulanır. 10 dakika boyunca bekleyin ve soğuk su ile temizleyin. Haftada 1 kez uygulayın. Deniz yosunu cildinizdeki nemin tutulmasına, aleo vera kolajen yapısının desteklenmesine ve rezene yağı da elastikiyetin artmasına yardımcı olmaktadır.