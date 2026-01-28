2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Taşıyan'ın, sağlık durumunun da kritik olduğu ileri sürüldü. Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Hüseyin Canayaz, yaptığı açıklamada; "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular. Bugün hastaneden çıkması bekleniyor" dedi.