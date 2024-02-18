Hazal, "90’ların şarkıcısı" olarak anılmasının kendisini rahatsız etmediğini ifade etti. Şarkıcı; "Çünkü ben hâlâ aynı değerlerle yaşıyorum o yüzden manen doğru bir sıfat ancak üretmeye devam ediyorum ve biz şu anda sizinle bu röportajı yapıyorsak bugün de varım demektir. Bu, aynı dönemde çıkış yaptığımız diğer sanatçı arkadaşlarım için de geçerli. Birilerinin sizi belli bir zamana hapsetme çabası bir yere kadar. Her şey aslına rücu eder, sabırlı ol derlerdi. İşte tam da bu günlerden bahsediyorlarmış. 90'lar konserlerimiz tıklım tıklım geçiyor ve binlerce genç, şarkılarımızda bize eşlik ediyor. Finalde liyakat, gerçeklik kazanıyor" dedi.