Şarkıcı Kendi'nin kozmetik ürünlerı zan altında!

Ünlü şarkıcı Kendi, sahibi olduğu kozmetik firmasındaki makyaj malzemelerinin usulsüz üretildiği iddia eden çalışanının, kendisine iftira attığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Kendi'nin ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı