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Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl?

Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal'in sağlık durumu merak ediliyor. Şarkıcı Şimal "Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı" dedi. Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen detaylar...

Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Şimal'in sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcı sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Şimal "Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Yanına bir kaç bir şey daha ekledim yine de. Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. Dm den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatları beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah. Arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Kendimi çok şanslı hissediyor ,mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum. İyi ki varsınız dostlarım hepiniz şifa veriyorsunuz..."

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400'e yakın bestesi bulunuyor. İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcı, Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi. Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

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