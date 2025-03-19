Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı yeniden açılacak

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta gerçekleştirilen Hayvan Sağlığı ve Zabıta Komisyonu Toplantısı'nda, komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle ilçedeki hayvan pazarının kapatılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından alınan yeni kararla hayvan pazarının 21 Mart Cuma günü tekrar faaliyete geçeceği aktarılan açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı yapan üreticiler ile ilçeye gelen vatandaşların pazarı belirtilen tarihten itibaren kullanabileceği kaydedildi.