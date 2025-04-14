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        Haberler Gündem Güncel Sarma-Davutlar Barajı'nda sona doğru | Son dakika haberleri

        Sarma-Davutlar Barajı'nın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kurulan Sarma-Davutlar Barajı'nın inşasında son aşamaya gelinirken, projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:17
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        Sarma-Davutlar Barajı'nda sona doğru
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kurulan Sarma-Davutlar Barajı'nın inşasında son aşamaya gelindiğini belirterek, projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

        Balta, yazılı açıklamasında, 18 milyon 570 bin metreküp depolama hacmine sahip barajın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

        Barajın tamamlandığında 9 bin 920 dekar araziye su vereceğini aktaran Mehmet Akif Balta, şunları kaydetti:

        "Çiftçimizin üretim maliyetleri düşecek. Çiftçilerimiz yılda ortalama 85 milyon lira daha fazla kazanacak. 2024 yılının bahar ayları ile başladığımız ön yüzü beton kaplama çalışmalarını yıl sonu itibari ile bitirdik. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaştık. Hedefimiz 7 ay içerisinde projeyi tüm yönleri ile tamamlayarak Manisamıza bir baraj daha kazandırmak."

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