Sarp Kaya: Hikayemi kalbinizde hissetmenizi diliyorum

HABERTURK.COM

Yeni şarkısını yalnızlığın ve çaresizliğin şarkısı olarak betimleyen Sarp Kaya, duygularını, "Mor Sümbüller', aşık olduğun insanın rengarenk bahçene girip, yıllarca besleyip büyüttüğün çiçekleri koparmasını yani hayatını talan etmesini anlatıyor" sözleriyle dile getirdi.

"Hikayemi kalbinizde hissetmenizi diliyorum" diyerek, şarkısını müzikseverlere emanet eden Kaya'nın yeni şarkısı nahif melodisiyle insanın içsel baharının gelişini kutlar nitelikte huzur verecek.

Sıklıkla üreten ve üretmeyen her müzisyenin kaybolup gitmeye mahkum olduğunu dile getiren Sarp Kaya, önümüzdeki yıllarda albüm yapma hedefini de şimdiden koydu.

'Mor Sümbüller'in ruhunu tam anlamıyla yansıtan fotoğraflar Korhan Akı imzası taşırken, stil danışmanlığını ise Bahtışen İnal üstlendi. Sarp Kaya'nın yeni şarkısı ''Mor Sümbüller', tüm müzik platformlarında yerini aldı.