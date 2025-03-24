Sasani İmparatorluğu, dört yüzyıl boyunca İran ve çevresinde büyük bir güç olarak varlığını sürdürmüştür. Bilhassa Bizans ile olan mücadelesi ve Zerdüştçü yönetim anlayışıyla tarih sahnesinde önemli bir konuma yerleşmiştir. Ancak İslam’ın yükselişi, Sasani Devleti’nin sonunu getirmiştir. Sonuç olarak ise İran toprakları Emevîler’in kontrolüne geçmiştir. Peki Sasani İmparatorluğu özellikleri nelerdi?

SASANİ İMPARATORLUĞU TARİHİ

Sasani imparatorluğu tarihi ile de gözleri üzerinde toplar. 224 yılında Ardeşir Babakan tarafından kurulan imparatorluktur. Perslerin en güçlü hanedanlarından biri olan Sasani Hanedanı, Partları yenerek İran'da kontrolü ele almıştır. Özellikle Roma ve Bizans İmparatorluklarıyla yaptıkları uzun savaşlar ile tarih sahnesine isimlerini yazdırmışlardır.

İmparatorluğun en parlak dönemini I. Hüsrev (Anuşirvan) ve II. Hüsrev (Hüsrev Perviz) dönemlerinde yaşadığı bilinenler arasındadır. Ancak 7. yüzyılda İslam ordularının yükselişiyle büyük bir darbe aldığı da bilinen bir diğer bilgidir. Son olarak imparatorluk, 651 yılında Araplar tarafından yıkıldı.

SASANİ DEVLETİ İMPARATORLARI KİMLER?

Sasani Devleti imparatorları yaklaşık 400 yıl boyunca devleti yönetmiştir. En önemli hükümdarlar ise şunlardır;

• Ardeşir Babakan (224-241) Sasani İmparatorluğu’nun kurucusudur.

• I. Şapur (241-272) Roma İmparatorluğu’na karşı büyük zaferler kazandı.

• I. Bahram (273-276) İç karışıklıkları bastırarak devleti güçlendirdi.

• II. Şapur (309-379) Roma ile uzun süren savaşlar yaptı ve birçok bölgeyi fethetti.

• I. Hüsrev (531-579) "Anuşirvan" lakabıyla bilinir, adaletli yönetimiyle ünlüdür.

• II. Hüsrev (590-628) Bizans’a karşı büyük zaferler kazandı, ancak sonrasında taht kavgaları başladı.

• III. Yezdigerd (632-651) Sasani İmparatorluğu’nun son hükümdarıdır. İslam ordularına karşı mücadele etse de başarılı olamamıştır.

SASANİLER ÖZELLİKLERİ

Sasaniler özellikleri arasında dikkat çekenleri aşağıda derledik;

• Sasaniler kurucusu Ardeşir Babakan olarak tarihe geçmiştir.

• Sasani imparatorluğu başkenti İstahr şehridir.