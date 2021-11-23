Düğünde takı yerine tapu taktı! 0:00 / 0:00

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Altın fiyatlarının tavan yaptığı bugünlerde Konya’da yapılan bir düğün töreni ilginç bir takı merasimine sahne oldu. Mustafa Yılmaz ve Sedef Çakın’ın nikah töreninin ardından takı merasimine geçildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, davetlilerden Emre Tam, damada kırmızı kurdele ile 4 kat imarı olan bir arsa tapusu taktı. Arsa tapusunu gören damat ve gelin kadar salonda bulunanlar da büyük şaşkınlık yaşadı.

Emre Tam, ekonomik şartlar nedeniyle düğün masraflarının arttığını, gençlerin yuva kurmakta sıkıntı çektiklerini belirterek “Gençlere kalıcı bir hediye vermek istedim. Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Ben de uzun vadeli ve farklı bir hediye düşündüm. Evliliklerinin ilk gününde verdiğim arsa tapusu ile hem gençleri tebrik ettim hem de ileriye dönük yatırımları olması için gayrimenkul tapusu verdim. Bu hediye belki bir kişi için maliyetli olarak değerlendirilebilir. Birkaç kişi birleşerek nasıl ziynet eşyası hediye ediyorsa aynı şekilde gayrimenkul tapuları da hediye edebilirler” dedi.

Damat Mustafa Yılmaz ise "Çok şaşkınım halen inanamıyorum. Bizim için hayatımızın en mutlu günü olan bugünde unutulmaz bir anımız oldu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.