        Haberler Gündem Çevre Şaşırtan olay: Gölet yok oldu | Son dakika haberleri

        Sakarya'da şaşırtan olay: Koca gölet bir anda yok oldu

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde şaşırtan bir olay meydana geldi. Dımbazlar Göleti'ndeki su bir anda boşalırken, bazı balıklar açıkta kaldı. Sıra dışı doğa olayının sebebi incelemede ortaya çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Dımbazlar Göleti'ndeki su, daha önce kapatılan mağara ağzının bilinmeyen nedenle yeniden açılması ile bir anda boşaldı.

        Kaynarca'ya bağlı Güven Mahallesi'nde bir mağaranın ağzı, tarihi bilinmeyen bir çeşmenin suyunu bulandırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından taşlarla kapatıldı.

        Bölgede biriken sularla bir gölet oluştu. Halk arasında "küçük gölet" olarak bilinen gölete, Dımbızlar Göleti ismi verildi.

        ımbızlar Göleti'nin zemininde bulunan ve yıllar önce kapatılan mağara ağzı, dün bilinmeyen nedenle yeniden açıldı.

        Göletteki su, mağaraya boşaldı.

        Su daha sonra yer altındaki mağaradan geçerek yaklaşık 1 kilometre ötede dere yatağından yeniden yüzeye çıktı.

        Ani su çekilmesi nedeniyle göletteki bazı balıklar su ile dereye sürüklenirken, bazı balıklar sığ bölgede kaldı.

        2 yayın, 1 sazan ve 1 turna balığı vatandaşlar tarafından alındı.

        Yer altından geçen mağara hattında herhangi bir göçük oluşup oluşmadığı ve yerleşim alanları açısından risk teşkil edip etmediğinin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

        #sakarya haberleri
        #gölet
        #mağara
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        "Çok para kazanmıyoruz"
        "Çok para kazanmıyoruz"
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın